Bloomberg: Путин не примет участие в саммите G20 на индонезийском острове Бали
2022-11-09 19:07
Американские журналисты заявили, что президент РФ Владимир Путин не примет участие в грядущем саммите G20 на индонезийском острове Бали.
9 ноября обозреватели американского информационного агентства Bloomberg, ссылаясь на свои источники, заявили о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин не будет очно принимать участие в саммите G20 на Бали.
Отмечается, что вместо Владимира Путина на индонезийский остров Бали для участия в саммите «Большой двадцатки», который продлится с 15 по 16 ноября, отправится глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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