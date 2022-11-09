Медики расказали, как изменится человек, пьющий пиво каждый день
К ежедневной кружке пива привыкание происходит быстрее, нежели к паре стопок водки раз в неделю, и напиток может разрушить здоровье.
Любители пива уверены, что их здоровью ничего не угрожает. Дескать, кружка пива после смены для расслабления - мелочь: бокалом и даже двумя ведь не напьешься!
Но медики предупреждают: к ежедневной кружке пива привыкание происходит быстрее, нежели к паре стопок водки раз в неделю. При этом напиток может разрушить здоровье не хуже крепкого алкоголя.
Специалисты подсчитали: если пить в день по поллитра напитка, в месяц в организм поступит 15 литров пива. Если его крепость 5%, это значит, что речь идет о 300 миллилитров чистого спирта. Совсем немного меньше 2 бутылок водки, сообщает Вокруг света.
«Алкоголь даже в малых дозах влияет на сердце. Врачи у любителей пива диагностируют кардиомиопатии и аритмии», - отметил врач функциональной и ультразвуковой диагностики Вадим Жук.
По словам медика, такие диагнозы могут стать причиной сердечной недостаточности и даже привести к внезапной смерти.
Кроме сердечно-сосудистой, страдает и эндокринная система. «Частое употребление пива отражается на весе, вплоть до формирования висцерального ожирения», - предостерегла гинеколог-эндокринолог Марина Лисянская.
И добавила, что такой жир, в свою очередь, провоцирует развитие сахарного диабета 2-го типа.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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