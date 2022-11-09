Фон дер Ляйен видит проблемы с поставками природного газа в 2023 году
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на трудности с пополнением хранилищ природного газа в следующем году.
«Не позднее весны мы должны считаться с тремя другими факторами, которые нам невыгодны», — заявила политик.
Уже сейчас прогнозируется, что в 2023 году будет сложнее, чем в этом году, заполнить газохранилища в ЕС.
В частности, есть риск, что Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, которые и без того жестко ограничены.
Также очевидно, что мировых мощностей по сжиженному газу в следующем году не хватит, чтобы восполнить этот пробел.
Кроме того, следует исходить из того, что спрос на сжиженный газ будет высоким, когда экономика Азии снова наберет обороты. В Китае спрос на энергию сейчас относительно низок, поскольку экономика страдает в результате строгой стратегии по борьбе с коронавирусом.
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что перечисленные проблемы могут означать, что к концу следующего лета Европе не хватит около 30 миллиардов кубометров сжиженного газа, чтобы довести резервуары до нынешнего уровня.
Опубликовано: Тарас Медведев
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