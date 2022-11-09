CNN: разочарованный результатами выборов Трамп очень зол и кричит на всех
2022-11-09 19:41
Экс-президент США Дональд Трамп пришёл в ярость из-за результата промежуточных выборов в Конгресс США.
9 ноября обозреватель американского телеканала CNN Джим Акоста в своём аккаунте Twitter заявил о том, что бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «очень зол и кричит на всех после разочаровывающих результатов республиканцев на промежуточных выборах».
В свою очередь, Трамп прокомментировал результаты выборов в разработанной его компанией социальной сети Truth Social, заявив об отличной работе некоторых кандидатов от Республиканской партии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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