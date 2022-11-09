Врачи рассказали, как стрессовые ситуации влияют на женское здоровье

Зачастую стресс становится главной причиной резкого появления тех или иных недомоганий. Из-за чрезмерных переживаний можно столкнуться даже с внезапным появлением неприятных симптомов по женской части.

Никогда не стоит недооценивать влияние стресса на нашу жизнь! Медики не скрывают: именно чрезмерные переживания и нарушение привычного ритма жизни, следующее за ними, могут стать катализатором для болезней самой разной степени сложности.

Многие жалуются, что во время сложных периодов жизни испытывают проблемы с ЖКТ или опасаются за боли в сердце и повышенное давление. Ты удивишься, но стресс может влиять и на более отдаленные уголки организма. А именно — на половую систему.

И нет, здесь речь идет не только про месячные: задержку или наоборот слишком стремительное наступление критических дней действительно часто связывают с чрезмерными переживаниями. Но помимо этого на фоне стрессовых ситуаций некоторые женщины сталкиваются с куда более неочевидным недугами: например, с болезненными ощущениями без имеющихся на то причин, нетипичными выделениями кровянистого цвета или с воспалительными процессами половых органов.

Что особенно удивительно, подобные симптомы могут появиться, даже если ты обычно не испытываешь проблемы со здоровьем и давно позабыла, когда в последний раз у тебя были боли, зуд и прочие подобные «прелести». Вот такая психосоматика в действии!

Причиной всему служит повышенная выработка «гормона стресса» кортизола. Конечно, кортизол помогает нам оставаться в тонусе и справляться с ежедневными делами, даже когда всё идет не по плану. Но в то же время кортизол как бы пробивает «броню» в иммунной системе. Так что ответ организма в виде нарушения критических дней или появления пресловутой молочницы вполне ожидаем! И второе случается не менее редко, чем первое.

«Молочница, или же кандидоз связаны с поражением кожи и слизистой оболочки половых органов дрожжеподобными грибками. По факту этот тип грибка органично существует в нашем теле до тех пор, пока не станет возбудителем из-за неблагоприятных условий.

К примеру, молочница может возникнуть из-за обострения хронических заболеваний, неблагоприятного влияния окружающей среды, неправильного режима питания — или же, что случается нередко, стресса», — подтверждает Анна Поварова, акушер-гинеколог, репродуктолог Института репродуктивной медицины Remedi.

Несмотря на психосоматические причины появления проблем, лечить их придется, увы, классическим путем: остановить развитие патогенной среды или же кровотечение без медикаментов не получится. Поэтому лучшим решением ситуации станет оперативное посещение кабинета гинеколога. Ну, или хотя бы временное применение тех медицинских средств, которыми ты раньше успешно купировала неприятные симптомы.

Помни о главном: даже если ты приобрела целый пакет таблеток, свечей и кремов, проблема не уйдет, если ты не победишь свое нервное напряжение.

Мы прекрасно понимаем, что у тебя могут быть довольно серьезные причины для стресса — и мысленно обнимаем тебя. Но всё же постарайся снизить количество тревожных мыслей, соблюдать привычную рутину и питаться полезными продуктами. Голод, переедание, сладости, фастфуд и прочие пищевые спутники стресса могут лишь усугубить ситуацию и нарушить микрофлору половой системы.