Кадыров поддержал решение военачальника Суровикина вывести войска из Херсона
2022-11-09 19:54
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в поддержку решения военачальника Сергея Суровикина о выводе российских солдат из Херсона.
9 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале прокомментировал решение командующего Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения спецоперации Сергея Суровикина о выводе служащих российской армии из Херсона, которое лично утвердил министр обороны России Сергей Шойгу.
Кадыров утверждает, что «настоящий боевой генерал, не боящийся критики» Суровикин «поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», чем спас жизни служащих Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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