Кадыров поддержал решение военачальника Суровикина вывести войска из Херсона

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в поддержку решения военачальника Сергея Суровикина о выводе российских солдат из Херсона.

9 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале прокомментировал решение командующего Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения спецоперации Сергея Суровикина о выводе служащих российской армии из Херсона, которое лично утвердил министр обороны России Сергей Шойгу.

Кадыров утверждает, что «настоящий боевой генерал, не боящийся критики» Суровикин «поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», чем спас жизни служащих Вооружённых сил Украины.