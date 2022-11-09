«РИА Новости» сообщило о подробностях ДТП, в котором погиб Стремоусов

Корреспондент «РИА Новости» заявил, что возможным виновником ДПТ, в котором погиб Стремоусов, мог быть водитель фуры.

9 ноября российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на своего корреспондента с места аварии, рассказало о том, что возможным виновником унёсшего жизнь заместителя временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Кирилла Стремоусова дорожно-транспортного происшествия, предположительно, стал шофер фуры.

Отмечается, что подозреваемый совершил опасный манёвр на транспортной развязке, после чего личный водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Коореспондент «РИА Новости» также сообщил, что внедорожник погибшего херсонского чиновника сильно поврежден, бронекапсулу автомобиля оторвало от шасси. На месте ДТП работает следственная группа.