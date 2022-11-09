Корпорация Apple испытывает серьезные проблемы с дизайнерами

Проблемы начались после окончательного ухода руководителя разработки отделов промышленного дизайна и дизайна интерфейсов Apple Джони Айва в 2019 году.

Авторитетные американские источники все чаще говорят о том, что устройства корпорации Apple перестали привлекать дизайнерскими решениями, а это означает снижение продаж и существенную потерю прибыли. На Bloomberg вышел большой материал, в котором частично объясняется, как вызваны дизайнерские проблемы корпорации и чем это может закончиться для Apple.

Проблемы начались после окончательного ухода руководителя разработки отделов промышленного дизайна и дизайна интерфейсов Apple Джони Айва в 2019 году. Совет директоров корпорации «перебрал» множество руководителей и специалистов, однако так и не смог сместить акцент с внешнего вида устройств на сокращение затрат. Впрочем, это не сильно радует не только покупателей продукции корпорации, но и оставшихся в команде дизайнеров — только за последние три года из Apple уволилось не менее 15 человек, входивших в костяк «художественной команды».

В этой истории интересно и то, что дизайнеры не уходили «в никуда», большинство из них перешли в компанию LoveFrom, основанную Джони Айвом после того, как он покинул Apple.

Некоторые из оставшихся дизайнеров пробовали себя в роли руководителя отделов промышленного дизайна, однако очень быстро отказывались от этой должности: «старые» — не хотят возлагать на себя такую ответственность, а «молодые» — оказываются не готовы к таким испытаниям (да и не всем молодым дизайнерам можно доверить руководить столь значимым направлением).

Казалось бы, можно найти сторонних дизайнеров вроде фрилансеров, однако корпоративные правила Apple говорят о том, что сотрудники должны подчиняться «центральному аппарату» (попросту говоря, не совмещать несколько должностей и уж тем более не работать над дизайнерскими решениями конкурирующих компаний).

Еще одна проблема состоит в том, что дизайнерский костяк отказывается от сотрудничества со специалистами тех же Google или Microsoft, которых теоретически можно переманить. Они ссылаясь на то, что такие действия приведут к «смерти основной команды» и требуют кого-то из внутренних специалистов Apple.

Таким образом, один из самых ключевых отделов Apple оказался на пороге большого кризиса, так как дизайнера, способного занять должность руководителя внутри корпорации просто нет.

Если в ближайшем будущем Apple не решит проблему, это может привести к усугублению проблем со снижением продаж и падением прибыли, а за ними последует и падение акций.