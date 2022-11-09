Renault и Geely договорились о совместном производстве двигателей для собственных и японских автомобилей

Китайский холдинг Geely и французская компания Renault SA заключили партнерское соглашение о совместном создании нового предприятия по созданию и производству двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и гибридных силовых установок.

Примечательно, что Renault и Geely планируют выпускать двигатели не только для собственных автомобилей, но и японских.

Совместное предприятие Renault и Geely планирует нанять порядка 19 тыс. сотрудников. Предварительно известно, что компании хотят разместить штаб-квартиру в Лондоне (Великобритания), однако место окончательно не утверждено. Французский и китайский партнеры будут владеть равными долями нового предприятия, а окончательное соглашение достигнут к началу 2023 года.

После подписания финальных документов предприятие сразу начнет функционировать.

Предварительные расчеты Renault и Geely показывают, что совместное предприятие будет способно выпускать около пяти миллионов двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок в год.

Ключевым в партнерской работе является то, что французы и китайцы намерены ставить выпускаемую продукцию не только на собственные автомобили, но и продавать передовым японским брендам.

В частности, речь идет о таких японских автомобильных марках как Mitsubishi и Nissan.

Однако Nissan уже высказал обеспокоенность по поводу французско-китайских соглашений на правах давнего и проверенного партнера Renault.

Японский автопроизводитель опасается формулы равных долей сотрудничества Renault и Geely, так как на таких условиях его технологии, которые используют французы по части силовых установок и аккумуляторов, могут попасть в руки к китайским конкурентам.