Михаил Подоляк заявил, что Россия не выводит свои войска из Херсона

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отвод войск РФ из Херсона.

9 ноября вечером командующий силами специальной военной операции на территории Украины генерал Суровикин сообщил об отводе войск из Херсона.

По словам Суровикина, войска будут отведены на оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

"Российские войска в зоне специальной военной операции займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил генерал армии Сергей Суровикин", - говорится в сообщении.

При этом украинская сторона уверяет, что российские войска не начали покидать свои позиции в Херсоне.

"Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя", - приводит URA.RU заявление Михаила Подоляка.