Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов
Рогов сообщил, что виновником ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика.
В среду вечером РИА Новости сообщили ссылаясь на источники, что виновником ДТП, в котором погиб Кирилл Сиремоусов предположительно, стал водитель грузовика, который совершил опасный маневр из-за чего вероятнее всего, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком на развязке.
Корреспонденты РИА Новости сняли кадры с места аварии, на которых видно, что внедорожник замглавы региона получил серьезные повреждения бронекапсулу автомобиля оторвало от шасси.
Сегодня в аппарате администрации Херсонской области сообщили, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, его водитель выжил.
Опубликовано: Елена Калиновская
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