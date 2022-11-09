Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов

Рогов сообщил, что виновником ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика.

В среду вечером РИА Новости сообщили ссылаясь на источники, что виновником ДТП, в котором погиб Кирилл Сиремоусов предположительно, стал водитель грузовика, который совершил опасный маневр из-за чего вероятнее всего, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком на развязке.

Корреспонденты РИА Новости сняли кадры с места аварии, на которых видно, что внедорожник замглавы региона получил серьезные повреждения бронекапсулу автомобиля оторвало от шасси.

Сегодня в аппарате администрации Херсонской области сообщили, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, его водитель выжил.