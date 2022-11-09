Белорусский сельский житель хранил дома арсенал боеприпасов и взрывоопасных предметов

Управление внутренних дел (УВД) Гомельского облисполкома проинформировало о задержании 54-летнего сельского жителя в Рогачевствком районе.

Мужчина взят под стражу в рамках уголовного дела за хранение боеприпасов, взрывчатых веществ, а также привлечен к административной ответственности из-за незаконных орудий для вылова рыбы. Сельчанина удалось задержать благодаря бдительности местных жителей.

Накануне задержания сотрудникам областной госинспекции охраны животного и растительного мира Беларуси поступило сообщение от жителей деревни Ходосовичи о том, что их земляк возможно причастен к незаконному хранению запрещенных орудий для рыбной ловли, а также взрывоопасных веществ и боеприпасов различных типов.

Вместе с оперативниками Гомельского управления ГУБОПиК Министерства внутренних дел они выехали на место жительство мужчины для проведения досмотра дома и хозяйственных построек на принадлежащей ему территории.

В результате слаженных действий сотрудников правоохранительных органов и госинспеции, в доме и хозяйственных постройках мужчины были обнаружены ставные лесковые сети, несколько сетевых полотен, подъемники для них. Более того, обнаружены десяток гранат разных типов, несколько корпусов от них, запалы и составные части для упрощенного модернизированного взрывателя.

Оперативники также нашли несколько патронов к боевому оружию, минометную мину и снаряды для артиллерийских орудий.

Прибывшие на место жительства сельчанина саперы из ближайшей специализирующейся на разминировании взрывоопасных предметов войсковой части установили, что мины и снаряды требуют немедленного уничтожения на месте, так как могут сдетонировать в любой момент — снаряженные боеприпасы в таком состоянии не подлежат транспортировки.

По остальным взрывоопасным предметам и патронам оперативники назначили экспертизу.

В УВД Гомельской области уточнили, что задержанный мужчина ранее неоднократно привлекался правоохранительными органами и госинспекций за административные нарушения по части нарушения правил дорожного движения и природоохранного законодательства Республики Беларусь.

По факту обнаруженных незаконных орудий рыбной ловли на сельчанина составили очередной административный протокол, а за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ завели уголовное дело.