Родственники жертв пожара в ночном клубе Костромы отказались от денег депутата Мирзоева

8 ноября прошли похороны погибших при пожаре в одном из ночных клубом Костромы — «Полигон». Глава региона распорядился выделить семьям жертв происшествия по 100 тыс.

Депутат областной думы Ихтияр Мирзоев, которому принадлежит развлекательное заведение, также предложил родственникам погибших финансовую поддержку, однако, по сообщению «Московского Комсомольца», они отказались.

В понедельник, 7 ноября 2022 года, в морг приходили представители депутата областной думы и владельца клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева.

Одна из женщин от имени чиновника стояла перед кабинетом оформления помощи от города и области для родственников погибших и предлагала им деньги. По предварительной информации, никто из членов семей жертв пожара не согласился на помощь от депутата.

Как можно по появившимся в сети сообщениям, родственники погибших не снимают ответственности с пьяного военного, который выстрелил в клубе «Полигон» из ракетницы, из-за чего в последствии возник пожар. Тем не менее, большинство склоняются ко мнению, что в развлекательном заведении не соблюдались противопожарные меры.

При этом многие заочно считают арестованную директора «Полигона» невиновной и настаивают на необходимости добиваться суда над владельцем заведения.

В ночь с 5 на 6 ноября в ночном клубе Костромы «Полигон» произошел пожар, который унес жизни 15 человек.

Еще 64 человека в разном состоянии после инцидента обратились за медицинской помощью. Развлекательное заведение считается одним из самых популярных мест для молодежи в городе.

Виновником трагедии стал 23-летний пьяный военный: во время перепалки с одной из компаний он достал охотничью ракетницу и выстрелил в потолок, из-за чего загорелась пластиковая отделка и все помещение быстро затянуло едким дымом.

Посетители клуба в панике начали бежать к дверям, однако из семи аварийных выходов в заведении оказалось открыто только три.

Прибывшим на место спасателям пришлось вскрывать запертые двери специальными инструментами. Полностью пожар смогли потушить только утром, ему была присвоена третья степень сложности.

Многие родственники погибших считают виновным владельца клуба, так как полагают, что с его молчаливого согласия не соблюдались элементарные требования пожарной безопасности.