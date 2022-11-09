Историк моды Александр Васильев восхитился стилем Анастасии Волочковой на светском мероприятии

Несколько дней назад Анастасия Волочкова поделилась в своих социальных сетях новостью об очередном выходе в свет. На мероприятии она встретила многих российских звезд.

По сообщению портала о шоу-бизнесе, одной из таких знаменитостей оказался историк моды Александр Васильев, который не прекращая восхищался стилем 46-летней балерины.

Васильев не просто оценил наряд и хорошо сочетающуюся композицию одежды и аксессуаров Волочковой, но и не стесняясь начал громко и во всеуслышание говорить ей комплименты. Историк моды оказался очень впечатлен формами «развратной куртизанки» и «вечно зеленой девственности» балерины.

Как можно судить по сообщениям прессы, которая занимается освещением подобных мероприятий, 63-летний Александр Васильев не скупился на комплименты и для других звезд российского шоу-бизнеса на прошедшей светской вечеринке.

Так, Васильев похвалил ведущую «Первого канала» Екатерину Андрееву за состояние кожи и крепкий характер. Он подчеркнул, что ведущая имеет очень сдержанные наряды и композиции только на экране телевизора, для зрителя. По словам историка моды, в жизни Андреева предпочитает крайне раскрепощенный стиль, который манит и привлекает.