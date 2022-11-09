Кадыров похвалил Суровикина за вывод армии России из Херсона
2022-11-09 20:33
Рамзан Кадыров прокомментировал решение генерала Сергея Суровикина отвести российских военных на левый берег Днепра в Херсоне.
9 ноября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров публично заявил, что генерал армии РФ Сергей Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики, когда принял решение о выводе группировки российских сил спецоперации на левобережье реки Днепр в Херсоне.
Аналогичное мнение высказал создатель ЧВК "Группа Вагнера" Евгений Пригожин, который уверен, что Суровикин сохранил жизни российским военным, отдав приказ о совершении оборонительного манёвра.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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