Кадыров похвалил Суровикина за вывод армии России из Херсона

Рамзан Кадыров прокомментировал решение генерала Сергея Суровикина отвести российских военных на левый берег Днепра в Херсоне.

9 ноября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров публично заявил, что генерал армии РФ Сергей Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики, когда принял решение о выводе группировки российских сил спецоперации на левобережье реки Днепр в Херсоне.

Аналогичное мнение высказал создатель ЧВК "Группа Вагнера" Евгений Пригожин, который уверен, что Суровикин сохранил жизни российским военным, отдав приказ о совершении оборонительного манёвра.