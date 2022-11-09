Тиктокера Никоглая отправили на родину в Молдову после глупой пародии на российского солдата Алексея

APS
2022-11-09 20:34

В Пресненском суде Москвы приняли не самое жесткое, но справедливое решение депортировать блогера Николая Лебедева в Молдову и оштрафовать за нарушение миграционного законодательства.

В итоге Лебедев получил штраф в 5 тыс. рублей и был выдворен из Москвы, где он жил и зарабатывал на роликах в соцсети.

О пародии на солдата Алексея, который восхитил весь мир, когда, будучи раненым отбросил две гранаты, сброшенные с украинского дрона, стало известно во вторник, 8 ноября. 

На ролик обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку кривлянию неумного фрика.

Мизулина назвала Лебедева «выродком-тиктокером» и посчитала, что своей выходкой он дискредитировал ВС России.

Опубликовано: Тарас Медведев