Тиктокера Никоглая отправили на родину в Молдову после глупой пародии на российского солдата Алексея
В Пресненском суде Москвы приняли не самое жесткое, но справедливое решение депортировать блогера Николая Лебедева в Молдову и оштрафовать за нарушение миграционного законодательства.
В итоге Лебедев получил штраф в 5 тыс. рублей и был выдворен из Москвы, где он жил и зарабатывал на роликах в соцсети.
О пародии на солдата Алексея, который восхитил весь мир, когда, будучи раненым отбросил две гранаты, сброшенные с украинского дрона, стало известно во вторник, 8 ноября.
На ролик обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку кривлянию неумного фрика.
Мизулина назвала Лебедева «выродком-тиктокером» и посчитала, что своей выходкой он дискредитировал ВС России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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