Минздрав Херсона подтвердил гибель Стремоусова в ДТП с тремя машинами
2022-11-09 20:34
Министерство здравоохранения Херсонской области подтвердило сведения о смерти Кирилла Стремоусова.
Вечером среды пресс-служба Министерства здравоохранения Херсонской области сообщила, что сотрудники ведомства побывали на месте ДТП с участием замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, официально подтвердив его смерть. По данным СМИ, автомобиль Стремоусова попал в аварию с участием трёх машин.
Издание "РИА Новости" утверждает, что вероятным виновником ДТП является водитель грузовика, из-за действий которого водитель Кирилла Стремоусова не справился с управлением.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Bloomberg: Лавров поедет на саммит G20 в Индонезии вместо Путина
Байден: В Белом доме не уверены в готовности Киева вести переговоры с Путиным
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Доктор Рой Гулик назвал симптомы новых подвариантов COVID Omicron
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем