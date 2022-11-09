Минздрав Херсона подтвердил гибель Стремоусова в ДТП с тремя машинами

Министерство здравоохранения Херсонской области подтвердило сведения о смерти Кирилла Стремоусова.

Вечером среды пресс-служба Министерства здравоохранения Херсонской области сообщила, что сотрудники ведомства побывали на месте ДТП с участием замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, официально подтвердив его смерть. По данным СМИ, автомобиль Стремоусова попал в аварию с участием трёх машин.

Издание "РИА Новости" утверждает, что вероятным виновником ДТП является водитель грузовика, из-за действий которого водитель Кирилла Стремоусова не справился с управлением.