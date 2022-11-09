Основы паразитизма: Что это вообще такое
Паразитизм - это форма взаимоотношений между организмами разных видов, при которой один пользуется другим, как местом обитания и источником питания.
Варианты сожительства близкие к «паразитизму»:
Синойкия - оба сожителя равнозначны друг для друга, либо один извлекает пользу из другого, но не приносит ему вреда. (квартиранство, комменсализм)
Квартиранство - использование одним другого, как место поселения.
простое квартиранство - поселение в жилище хозяина или в ареале его действия.
эпиойкия - квартирант поселяется на поверхности тела животного.
энтойкия - квартирант проникает внутрь хозяина.
Комменсализм - один сожитель использует пишу другого для своего питания.
Виды паразитизма:
Истинный (облигатный) - характерен для организмов, в жизненном цикле которых обязательно есть паразитическая фаза.
Ложный - явление, при котором особи свободноживущего вида случайно попадают в организм другого вида, нарушая его нормальную жизнедеятельность.
Факультативный - возможность для вида вести свободный или паразитический образ жизни.
Паразиты по локализации в организме:
экзопаразиты обитают на внешних покровах тела.
эндопаразиты живут во внутренних полостях.
Стационарные (делятся на две категории):
периодические проводят часть жизненного цикла вне хозяина.
постоянные не могут существовать без хозяина.
Морфофункциональные приспособления паразитов многочисленны, это может быть:
- особая форма тела у каждого вида индивидуальна.
- размеры тела могут варьироваться от 1 мм до нескольких метров.
- отсутствие пигментации наблюдается в основном у эндопаразитов.
- органы прикрепления самая характерная особенность паразитов. Представлены в основном крючками, присосками и хоботками.
- изменения в строении и функциях отдельных органов. Например у кровососущих паразитов кишечник имеет разветвленное строение и способен вместить объём крови, в десятки раз превышающий размеры паразита.
Ещё стоит отметить, что у всех паразитов упрощена нервная система (особенно у эндопаразитов).
- гермафродитизм (самооплодотворение) в следствии чего паразиты откладывают огромное количество яиц. Например свиной цепень за всю жизнь производит 200-300 млн яиц.
Стадии развития паразита:
- инвазионная стадия - проникновение в организм хозяина;
- непатогенная стадия - паразит не вызывает заболеваний у хозяина;
- патогенная стадия - паразит может вызывать заболевания;
- личиночная стадия - неполовозрелая форма паразита;
- половозрелая стадия - паразит способен размножаться половым путём.
Опубликовано: Антон Райт
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