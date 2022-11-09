Основы паразитизма: Что это вообще такое

Паразитизм - это форма взаимоотношений между организмами разных видов, при которой один пользуется другим, как местом обитания и источником питания.

Варианты сожительства близкие к «паразитизму»:

Синойкия - оба сожителя равнозначны друг для друга, либо один извлекает пользу из другого, но не приносит ему вреда. (квартиранство, комменсализм)

Квартиранство - использование одним другого, как место поселения.

простое квартиранство - поселение в жилище хозяина или в ареале его действия.

эпиойкия - квартирант поселяется на поверхности тела животного.

энтойкия - квартирант проникает внутрь хозяина.

Комменсализм - один сожитель использует пишу другого для своего питания.



Виды паразитизма:

Истинный (облигатный) - характерен для организмов, в жизненном цикле которых обязательно есть паразитическая фаза.

Ложный - явление, при котором особи свободноживущего вида случайно попадают в организм другого вида, нарушая его нормальную жизнедеятельность.

Факультативный - возможность для вида вести свободный или паразитический образ жизни.

Паразиты по локализации в организме:

экзопаразиты обитают на внешних покровах тела.

эндопаразиты живут во внутренних полостях.

Стационарные (делятся на две категории):

периодические проводят часть жизненного цикла вне хозяина.

постоянные не могут существовать без хозяина.

Морфофункциональные приспособления паразитов многочисленны, это может быть:

особая форма тела у каждого вида индивидуальна.

у каждого вида индивидуальна. размеры тела могут варьироваться от 1 мм до нескольких метров.

могут варьироваться от 1 мм до нескольких метров. отсутствие пигментации наблюдается в основном у эндопаразитов.

наблюдается в основном у эндопаразитов. органы прикрепления самая характерная особенность паразитов. Представлены в основном крючками, присосками и хоботками.

самая характерная особенность паразитов. Представлены в основном крючками, присосками и хоботками. изменения в строении и функциях отдельных органов. Например у кровососущих паразитов кишечник имеет разветвленное строение и способен вместить объём крови, в десятки раз превышающий размеры паразита.

Ещё стоит отметить, что у всех паразитов упрощена нервная система (особенно у эндопаразитов).

гермафродитизм (самооплодотворение) в следствии чего паразиты откладывают огромное количество яиц. Например свиной цепень за всю жизнь производит 200-300 млн яиц.

Стадии развития паразита: