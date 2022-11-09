Самые полезные ягоды для ежедневного употребления

Ягоды содержат витамины, антиоксиданты и клетчатку. Эфирные масла в некоторых ягодах обладают лечебными свойствами, например, антисептическим, мочегонным, отхаркивающим.

Голубика:

Богата на клетчатку, витамин С и антиоксиданты. Повышает иммунитет, восстанавливает зрение, снижает уровень сахара и холестерина, нормализует аппетит

Малина:

Богата клетчаткой и полезными кислотами. Хорошо восстанавливает баланс жидкости, стимулирует работу кишечника и поддерживает работу иммунитета

Черешня:

Содержит идеальное соотношение цинка, магния и меди – это минералы, которые необходимы для синтеза белка и креатина, укрепляющих волосы и ногти

Клубника:

Лучший источник витамина С, К, В5 и В6, в ней много йода, клетчатки, магния, калия, меди, фолиевой кислоты и даже омега-3. Улучшает память, поддерживает здоровье сердца, укрепляет кости, улучшает обмен веществ

Ежевика:

Источник фолиевой кислоты, витаминов группы В, которые сохраняют волосы здоровыми, снижают риск сердечных заболеваний, улучшают настроение. Помогает при артрите, возрастной потере памяти, проблемах со зрением