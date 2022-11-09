Главные причины начать есть яблоки

Яблоки — наверное, самый популярный в нашей стране фрукт, и нам есть за что их любить. Это ведь готовый к употреблению перекус – к тому же, такой сочный, что можно утолить не только голод, но и жажду.

Яблоки богаты витаминами и микроэлементами:

Ценность яблок не только в мякоти, но и в кожуре. В ней есть витамины почти на все буквы алфавита: А, В, С, Е, Р… плюс калий, кальций, магний, цинк, сера, хлор и биофлавоноиды. К ним относится, например, кверцетин, который помогает всей этой пользе быстрее усваиваться – а еще славится тем, что делает стенки сосудов эластичными. Биодобавки с кверцетином применяют при многих болезненных состояниях: он, например, помогает снижать артериальное давление.

Но признаем честно: далеко не все яблоки одинаково хороши. Тем бедолагам, что круглый год скучают на полках магазинов, все-таки далеко до нашего садового “Белого налива” или ”Симиренко” родом из детства! Впрочем, почему бы не познакомиться и с другими отечественными сортами: сейчас одним из самых витаминных в России считается “Успенское”.

Аскорбиновой кислоты в его плодах в три раза больше, чем у многих других сортов, к тому же, его можно назвать чемпионом и по количеству витамина P. Видимо, не лишена смысла английская пословица: “Ешь по яблоку в день – и забудешь про врачей!”

Правда, ученые говорят, что одного яблока все же маловато: микроэлементов в плодах средней величины содержится недостаточно, чтобы получить дневную норму витаминов и минералов. А вот 3-4 штуки ежедневно – это то, что доктор прописал! Переедать тоже не стоит: яблоки богаты кислотами, вредными для зубной эмали – лимонной, винной и яблочной. Что ранние, что поздние сорта по-своему хороши. Разве что в поздних скорее всего будет больше клетчатки и витамина С – за счет более толстой кожуры.

Они приносят пользу пищеварению:

Яблоки – самый доступный источник клетчатки в мире фруктов. Она наполовину состоит из полисахарида пектина – а это отличный пребиотик (то есть, такое вещество, которое очень любят полезные кишечные бактерии). Пектин создает благоприятные условия для их роста и участвует в работе важных ферментов во всех отделах толстого кишечника.

Еще пектин славится тем, что умеет превращаться в гель – и благодаря этому способен снижать уровень холестерина в крови и помогать при желудочно-кишечных расстройствах. Эти свойства пектина были не раз подтверждены в опытах на лабораторных животных и теперь широко используются в фармацевтической промышленности.

А в пищевой он нашел применение в качестве основы для джемов и желе – плюс его стали добавлять в низкокалорийные продукты, чтобы уменьшить в них количество жира и сахара.

С точки зрения пищеварения яблоки полезны не только в виде плодов, но и в виде пюре и соков с мякотью, в которых тоже содержится пектин. Это в очередной раз подтвердили канадские ученые из Института питания и пищевых продуктов города Квебек.

Они проанализировали 67 исследований, проведенных их коллегами из разных стран. Все они изучали воздействие на человеческий организм яблочного сока с мякотью – при этом обращали внимание на состояние сердца, сосудов и уровень так называемого окислительного стресса.

Это один из наиболее коварных врагов нашего организма: он запускает патологические реакции, которые повреждают клетку, что становится отправной точкой многих заболеваний. Оказалось, что в в умеренных количествах яблочный сок с мякотью – то есть, с высоким содержанием пектина – оказывает заметное влияние на окислительный стресс и маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний

Видимо, поэтому производители диетического питания часто дополнительно обогащают продукты пектином, чтобы усилить их полезные свойства.