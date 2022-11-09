Гуменюк: выход солдат армии РФ из Херсона может быть постановочным
2022-11-09 21:31
Глава пресс-службы Сил Обороны Юга Украины Наталья Гуменюк утверждает, что на самом деле российские войска могут не покинуть Херсон.
9 ноября пресс-секретарь организации по обороне Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что заявление министра обороны России Сергея Шойгу о выводе российских войск из Херсона может быть инсценировкой в рамках информационно-психологической операции, целью которой является заставить Киев поверить, что Херсонская область свободная от российских военных.
По мнению Гуменюк, войска России подготовили усиленные линии обороны перед Херсоном и готовы защищать город, не планируя сдавать его ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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