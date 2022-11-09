Кадыров прокомментировал решение Суровикина об отводе войск

APS
2022-11-09 21:41

Глава Чечни прокомментировал решение командующего спецоперацией в Украине об отводе войск.

Решение отвести войска за Днепр сложное, но верное, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров,

"Суровикин спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении. Он сделал сложное но правильное решение", - сказал он.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что генерал поступил как боевой офицер, не пожертвовав бесценными жизнями ради громких заявлений.

Опубликовано: Максим Алексеев