NBC: США и союзники ожидают замедления боевых действий и начала переговоров на Украине зимой
2022-11-09 21:58
NBC News со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщает, что на Западе ожидают замедления боевых действий на Украине зимой.
США и их союзники считают, что это создаст условиях для запуска мирных переговоров Украины и России.
Телеканал подчеркивает, что если зимой произойдет стабилизация боевых действий, ни одной из сторон не удастся достигнуть своей цели.
Тем временем Россия и Украина рассматривают замедление боевых действий зимой как возможность для подготовки к весеннему наступлению.
Опубликовано: Светлана Репина
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