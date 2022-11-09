NBC: США и союзники ожидают замедления боевых действий и начала переговоров на Украине зимой

NBC News со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщает, что на Западе ожидают замедления боевых действий на Украине зимой.

США и их союзники считают, что это создаст условиях для запуска мирных переговоров Украины и России.

Телеканал подчеркивает, что если зимой произойдет стабилизация боевых действий, ни одной из сторон не удастся достигнуть своей цели.

Тем временем Россия и Украина рассматривают замедление боевых действий зимой как возможность для подготовки к весеннему наступлению.