Ученые объяснили, какие неочевидные симптомы могут сигнализировать о ранней стадии агрессивного рака

Пренебрежение к собственному здоровью может привести к печальным последствиям. Чтобы этого не случилось, нужно прислушаться к советам специалиста.

Онколог, хирург высшей категории Дмитрий Зинатулин подчеркнул, что чаще всего агрессивный рак выявляют на поздних стадиях. Несвоевременная диагностика смертельно опасного заболевания нередко приводит к печальным последствиям, сообщает Экспресс газета.

В частности, рак желудка по частоте обнаружения находится на четвертом месте. Соответственно, с лечением такого вида онкологии могут возникнуть сложности. По словам онколога, новообразования на ранних стадиях маскируются в желудке под такие расхожие заболевания ЖКТ, как гастрит или язва.

Чтобы не упустить момент, нужно обращать внимание на симптомы, которые могут сигналить о начале заболевания. Это отрыжка, тошнота, снижение веса, отсутствие аппетита, быстрая утомляемость. Заметив любые из этих признаков, нужно сразу же обратиться за медпомощью.

Если же ранее были обнаружены аденоматозные полипы, риск их трансформации в злокачественную опухоль вырастает до 70 процентов. Доктор напомнил о печальной статистике рака: от него в мире ежегодно умирают около 700 тысяч человек.

«Рак проще предупредить, нежели вылечить. Ранняя диагностика здесь очень важна. Поэтому надо помнить про регулярные диспансеризации. Важно соблюдать здоровый образ жизни, придерживаться правильного питания. И, конечно, отказаться от алкоголя и курения», — подытожил Зинатулин.