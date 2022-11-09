Ford Mustang — не просто культовый автомобиль, а символ эпохи

Узнаваемый спортивный силуэт был главным героем десятков фильмов, занимал призовые места в международных гонках и буквально спас корпорацию Ford.

Производство первого Мустанга стартовало в 1964 году.

После провала модели Edsel положение компании мог поправить только крайне «удачный» автомобиль, управлять его созданием поручили Ли Якокке — одному из менеджеров Ford.

Он проанализировал настроение аудитории и пришел к выводу, что людям нужен универсальный, демократичный, но в то же время спортивный автомобиль.

1 поколение: 1964–1973

Ford Mustang, I поколение

Первый в истории Мустанг покинул производственный цех 9 марта 1964 года. Автомобиль имел 2,8-литровый двигатель и достаточно длинный корпус — 4,6 метра.

С самого начала интерьер Мустанга был довольно простым, а чуть позже в автомобиле появилось радио, сидения с регулировкой и возможность выбрать расцветку салона.

Ли Якокка не прогадал: только за 64 год в США было продано около 250 тысяч.

2 поколение: 1974–1978

Ford Mustang, II поколение

Выпуск второго поколения Мустанга пришелся на очередной экономический и нефтяной кризис. Автомобиль стал уже и короче, длина корпуса составляла 4,4 метра.

Двигатель также стал скромнее: 2,3 литра, что было преимуществом для тех, кто не желал переплачивать за топливо.

Ford снова поняли свою аудиторию — продажи Мустанга превысили 400 тысяч автомобилей в год