Ford Mustang — не просто культовый автомобиль, а символ эпохи
Узнаваемый спортивный силуэт был главным героем десятков фильмов, занимал призовые места в международных гонках и буквально спас корпорацию Ford.
Производство первого Мустанга стартовало в 1964 году.
После провала модели Edsel положение компании мог поправить только крайне «удачный» автомобиль, управлять его созданием поручили Ли Якокке — одному из менеджеров Ford.
Он проанализировал настроение аудитории и пришел к выводу, что людям нужен универсальный, демократичный, но в то же время спортивный автомобиль.
1 поколение: 1964–1973
Ford Mustang, I поколение
Первый в истории Мустанг покинул производственный цех 9 марта 1964 года. Автомобиль имел 2,8-литровый двигатель и достаточно длинный корпус — 4,6 метра.
С самого начала интерьер Мустанга был довольно простым, а чуть позже в автомобиле появилось радио, сидения с регулировкой и возможность выбрать расцветку салона.
Ли Якокка не прогадал: только за 64 год в США было продано около 250 тысяч.
2 поколение: 1974–1978
Ford Mustang, II поколение
Выпуск второго поколения Мустанга пришелся на очередной экономический и нефтяной кризис. Автомобиль стал уже и короче, длина корпуса составляла 4,4 метра.
Двигатель также стал скромнее: 2,3 литра, что было преимуществом для тех, кто не желал переплачивать за топливо.
Ford снова поняли свою аудиторию — продажи Мустанга превысили 400 тысяч автомобилей в год
Опубликовано: Антон Райт
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