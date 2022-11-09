Мужчина брал на себя вину водителей за деньги

Испанские власти арестовали мужчину, который зарабатывал себе на жизнь тем, что брал на себя проступки водителей на дороге.

Он признался в нарушении правил вождения почти за 100 человек: он получал с настоящих виновников деньги, а они, в свою очередь, не рисковали своей чистой водительской историей.

Гражданская гвардия испанских Балеарских островов в Испании задержала мужчину, который рекламировал в Интернете довольно необычную услугу. Он предлагал взять на себя вину за нарушение правил вождения и помочь им сохранить свою водительскую в чистоте, сохранить свои водительские права и избежать уплаты штрафов. За эту услугу он просил от 75 до 200 евро за балл, вычитаемый из его собственных водительских прав,. При этом его бизнес процветал.

Все началось в середине 2021 года, когда гражданская инспекция охраны дорожного движения Майорки расследовала инцидент, произошедший на одном из островных шоссе. Водитель мотоцикла, которому полиция подала сигнал остановиться для обычной проверки алкотестером, проигнорировал инструкции полицейского и пустился наутек, чуть не сбив полицейского.

Во время побега неизвестный мужчина совершил ряд различных правонарушений.

К несчастью для мотоциклиста, полицейские записали его регистрационный номер и уже оформляли против него документы, когда некий мужчина армянского происхождения пришел в полицию с заявлением о том, что истинным виновником является он. Это было немного неожиданно, но полицейские не видели повода сомневаться в его словах - пока в результате проверки не выяснили, что у этого человека не было прав на вождение мотоцикла, не было действительных баллов в правах, а кроме того, он не был в районе Майорки в день совершения преступления.

По мере продвижения расследования сюжет закручивался. Мужчина фигурировал как нарушитель многочисленных правил вождения по всему острову, и во всех из них он терял баллы, несмотря на то, что его права уже были приостановлены. Во всех случаях действовала одна и та же схема: мужчина признавался, что был водителем мтранспортного средства, совершившего серьезное правонарушение, несмотря на то, что транспортное средство было оформлено на другое лицо.

Таким образом, владельцы транспортных средств сохраняли свои баллы в водительских правах.

В Испании, как и во многих других странах ЕС, для наказания за нарушение правил дорожного движения используется система баллов. Опытный водитель изначально имеет на карточке 12 баллов, новички начинают с 8 баллов. Данные баллы списываются при совершении нарушений. Например, использование смартфона за рулем стоит 3 балла плюс денежноый штраф.

Когда кто-то теряет все свои баллы, его водительские права приостанавливаются на определенный период времени. Гражданская охрана дорожного движения Майорки обнаружила, что у мошенника на правах был минус 321 балл.

Дальнейший анализ выявил еще более необычные факты.

Например, система показала, что он признался в совершении двух правонарушений в один и тот же день, с разницей всего в полчаса, в точках, расположенных в 800 километрах друг от друга. Более чем в десяти случаях, когда он признавался в вождении мотоцикла с превышением скорости, на кадрах камеры радара было ясно видно, что за рулем были женщины.

Полицейское расследование в конечном итоге показало, что он рекламировал свои услуги «козла отпущения» для всех, кто хотел «передать на аутсорсинг» свои правонарушения. Он брал с клиентов от 75 до 200 евро за каждый списанный балл и, согласно источникам в Гражданской гвардии, оказал такие услуги не менее чем 91 человеку по всей Испании.

При этом уже давно по итогам списания баллов он был лишен водительских прав, но продолжал брать на себя вину за чужие проступки и получать прибыль.