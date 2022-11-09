Короля Британии Карла III и его жену забросали яйцами в Йорке

Во время открытия памятника Елизавете II в Йорке короля Британии Карла III и его супругу забросали яйцами.

Король Великобритании Карл III и его супруга Камилла 9 ноября посетили город Йорк в северной части Англии. Там должно было пройти открытие памятника Елизавете II.

Во время того, как глава Соединенного королевства с его женой шли по улице, окруженной толпой людей, в них начали лететь яйца.

"Карла III и его жену Камиллу закидали яйцами на открытии памятника Елизавете ll в Йорке", - говорится в сообщении тг-канала Вести.

По данным The Guardian, мужчина, бросавший яйца, выкрикнул "Эта страна была построена на крови рабов!". Его уже задержала полиция.