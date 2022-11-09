Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества

Погибший заместитель главы Херсонской области Стремоусов награжден орденом Мужества.

9 ноября стало известно о том, что в результате ДТП погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Сначала об этом со ссылкой на телеграм-каналы написали российские информационные агентства ТАСС и РИА Новости. Затем информацию подтвердили в администрации области.

Спустя несколько часов о смерти Стремоусова заявили и врачи. Уже вечером в СМИ появилась информация о том, что Путин принял решение посмертно наградить Стремоусова.

Президент России приказал наградить его орденом Мужества.

"Владимир Путин подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно", - пишут "Известия".