Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества
Погибший заместитель главы Херсонской области Стремоусов награжден орденом Мужества.
9 ноября стало известно о том, что в результате ДТП погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Сначала об этом со ссылкой на телеграм-каналы написали российские информационные агентства ТАСС и РИА Новости. Затем информацию подтвердили в администрации области.
Спустя несколько часов о смерти Стремоусова заявили и врачи. Уже вечером в СМИ появилась информация о том, что Путин принял решение посмертно наградить Стремоусова.
Президент России приказал наградить его орденом Мужества.
"Владимир Путин подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно", - пишут "Известия".
Опубликовано: Николай Скира
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