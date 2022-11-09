Российский бюджет недосчитался 41% налогов

Согласно данным аналитической службы сети FinExpertiza и российской ФНС, в сентябре нынешнего года в консолидированный бюджет РФ поступило на 41,4% налогов меньше, чем в марте.

Причинами сокращения поступлений названы укрепление рубля и снижение экспорта углеводородов из-за санкций.

Но в сравнении с сентябрем 2021 года в бюджет поступило на 4,1% больше налогов.

Основная часть поступлений была обеспечена внутренним НДС, налогами на добычу полезных ископаемых и на доходы физлиц.