Нутрициолог Алина Рыжова назвала 3 причины никогда не есть тыкву

Тыква – универсальный и недорогой продукт, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд.

Но врач-нутрициолог Алина Рыжова предупреждает, что тыква может нанести вред организму. Например, этот овощ опасен при кишечных коликах и вздутии живота.

Не рекомендуется есть тыкву людям с сахарным диабетом. У овоща высокий гликемический индекс, он может спровоцировать резкое повышение уровня сахара в крови.

Тыква не принесет пользы людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта и пониженной кислотностью желудка.