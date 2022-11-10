Нутрициолог Алина Рыжова назвала 3 причины никогда не есть тыкву
2022-11-10 00:12
Тыква – универсальный и недорогой продукт, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд.
Но врач-нутрициолог Алина Рыжова предупреждает, что тыква может нанести вред организму. Например, этот овощ опасен при кишечных коликах и вздутии живота.
Не рекомендуется есть тыкву людям с сахарным диабетом. У овоща высокий гликемический индекс, он может спровоцировать резкое повышение уровня сахара в крови.
Тыква не принесет пользы людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта и пониженной кислотностью желудка.
Опубликовано: Светлана Репина
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