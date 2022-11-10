В Минске по водопроводным трубам пустят зеленую воду
2022-11-10 00:27
Минские тепловые сети сообщают, что с 10 ноября в воду, проходящую по водопроводным трубам, будут добавлять зеленый краситель.
Добавление в воду флуоресцина необходимо для выявления утечек. Такие меры будут приниматься вплоть до окончания отопительного сезона.
В сообщении сказано, что вода с флуоресцином безопасна для здоровья. Применение красителя разрешено санитарно-эпидемиологической службой.
Однако минчан, у которых из крана льется зеленая вода, просят сообщить об этом в Минские тепловые сети.
Опубликовано: Светлана Репина
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