В Минске по водопроводным трубам пустят зеленую воду

Минские тепловые сети сообщают, что с 10 ноября в воду, проходящую по водопроводным трубам, будут добавлять зеленый краситель.

Добавление в воду флуоресцина необходимо для выявления утечек. Такие меры будут приниматься вплоть до окончания отопительного сезона.

В сообщении сказано, что вода с флуоресцином безопасна для здоровья. Применение красителя разрешено санитарно-эпидемиологической службой.

Однако минчан, у которых из крана льется зеленая вода, просят сообщить об этом в Минские тепловые сети.