Трамп оценил итоги промежуточных выборов в США как свою большую победу

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что итоги промежуточных выборов в американский Конгресс стали для него большой победой.

При этом он отметил, что результаты его несколько разочаровали.

По его словам, депутаты, которых он поддерживал, одержали 219 побед, и у них было только 16 поражений.

Выборы в Конгресс прошли в США 8 ноября. Пока опубликованы только предварительные результаты.