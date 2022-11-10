Трамп оценил итоги промежуточных выборов в США как свою большую победу
2022-11-10 00:32
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что итоги промежуточных выборов в американский Конгресс стали для него большой победой.
При этом он отметил, что результаты его несколько разочаровали.
По его словам, депутаты, которых он поддерживал, одержали 219 побед, и у них было только 16 поражений.
Выборы в Конгресс прошли в США 8 ноября. Пока опубликованы только предварительные результаты.
Опубликовано: Светлана Репина
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