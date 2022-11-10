NBC: Салливан ездил в Киев в надежде на дипломатическое разрешение конфликта
2022-11-10 00:40
Телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщает, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ездил в Киев, чтобы узнать о перспективах дипломатического разрешения конфликта.
По данным источников, Салливан во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским затрагивал вопрос о дипломатическом разрешении конфликта.
Вместе с тем он подтвердил готовность Соединенных Штатов поддерживать Украину в дальнейшем.
Салливан также отметил, что в случае дипломатического разрешения конфликта рычаги влияния Украины будут усилены.
Опубликовано: Светлана Репина
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