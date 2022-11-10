Байден подтвердил намерение баллотироваться на выборах президента в 2024 году

Президент США Джо Байден подтвердил, что намерен баллотироваться на выборах 2024 года.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подтвердил намерение баллотироваться на следующий срок.

По словам главы Белого дома, вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс он будет идти на президентские выборы в 2024 году.

"Джо Байден заявил, что независимо от исхода промежуточных выборов он намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году", - пишет URA.RU.

При этом окончательное решение Джо Байден пообещал принять лишь в следующем году.