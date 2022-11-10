Ученые из Беркли объяснили, почему собеседники в интернете кажутся глупыми
2022-11-10 01:04
Ученые из Беркли провели исследование и выяснили, что люди охотнее прислушиваются к чужому мнению, когда получают устную информацию.
В этом случае они более терпимы к чужому мнению, чем во время онлайн-общения.
Именно поэтому люди часто подвергают сомнению или критике суждения оппонентов в сети.
По мнению ученых, не видя собеседника, человек склонен считать его глупее, чем он есть на самом деле.
Опубликовано: Светлана Репина
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