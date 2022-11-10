Ученые из Беркли объяснили, почему собеседники в интернете кажутся глупыми

Ученые из Беркли провели исследование и выяснили, что люди охотнее прислушиваются к чужому мнению, когда получают устную информацию.

В этом случае они более терпимы к чужому мнению, чем во время онлайн-общения.

Именно поэтому люди часто подвергают сомнению или критике суждения оппонентов в сети.

По мнению ученых, не видя собеседника, человек склонен считать его глупее, чем он есть на самом деле.