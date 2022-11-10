Госдеп США одобрил продажу Литве РСЗО HIMARS

APS
2022-11-10 01:07

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Литве РСЗО HIMARS.

Американских Госдеп одобрил потенциальную продажу Литве восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, рассказали в агентстве по военному сотрудничеству.

"Государственный департамент внес определение, разрешающее Литве приобрести M142 HIMARS", - говорится в публикации агентства.

Стоимость одной пусковой установки и сопутствующего оборудования стоит около 495 миллионов долларов.

Опубликовано: Максим Алексеев