Госдеп США одобрил продажу Литве РСЗО HIMARS
2022-11-10 01:07
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Литве РСЗО HIMARS.
Американских Госдеп одобрил потенциальную продажу Литве восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, рассказали в агентстве по военному сотрудничеству.
"Государственный департамент внес определение, разрешающее Литве приобрести M142 HIMARS", - говорится в публикации агентства.
Стоимость одной пусковой установки и сопутствующего оборудования стоит около 495 миллионов долларов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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