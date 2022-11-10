Le Figaro: Макрон готовит французов к войне

Издание Le Figaro утверждает, что в новой доктрине национальной стратегии, которую планирует представить президент Франции Эммануэль Макрон, жителей страны готовят к войне.

По информации издания, доктрина состоит из десяти стратегических целей, достижение которых позволит Франции защитить свои интересы.

В документе присутствует пункт о военной экономике, однако всеобщая милитаризация не подразумевается.

В доктрине указывается на необходимость устранения слабых мест в Вооруженных силах и переосмысления стратегических амбиций.