Иран пригрозил Саудовской Аравии потерей терпения из-за протестов
2022-11-10 01:22
Министр разведки Ирана Сейед Эсмаил Хатиб заявил, что судьба его страны связана с другими государствами региона, а нестабильность всегда является заразительной.
Он уточнил, что в случае продолжения беспорядков иранские власти могут потерять стратегическое терпении.
В Иране считают, что Саудовская Аравия причастна к беспорядкам, происходящим в стране уже несколько месяцев.
При этом Хатиб не уточнил, о какой именно реакции со стороны Ирана идет речь в данной ситуации.
Опубликовано: Светлана Репина
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