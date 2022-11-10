Иран пригрозил Саудовской Аравии потерей терпения из-за протестов

Министр разведки Ирана Сейед Эсмаил Хатиб заявил, что судьба его страны связана с другими государствами региона, а нестабильность всегда является заразительной.

Он уточнил, что в случае продолжения беспорядков иранские власти могут потерять стратегическое терпении.

В Иране считают, что Саудовская Аравия причастна к беспорядкам, происходящим в стране уже несколько месяцев.

При этом Хатиб не уточнил, о какой именно реакции со стороны Ирана идет речь в данной ситуации.