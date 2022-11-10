Байден высказался об импичменте: это просто комедия
2022-11-10 01:28
Президент США Джо Байден прокомментировал разговоры о возможности объявления ему импичмента.
Такое предложение обсуждается членами Республиканской партии. Байден отметил, что эти разговоры ведутся уже давно.
По его мнению, американскому народу предстоит увидеть, что все разговоры об импичменте – это просто комедия.
Байден считает, что американцы не желают его отставки. Они хотят движения вперед и достижения результатов.
Опубликовано: Светлана Репина
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