Украина назвала страны, которые помогают России в военном конфликте
2022-11-10 01:40
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал страны, которые помогают России в вооруженном конфликте.
По его словам, Россия обращалась к Ирану, Китаю и Северной Корее с просьбой о поставках оружия и военной техники.
Скибицкий также отметило, что Узбекистан и Казахстан помогают российским компаниям избегать западных санкций.
Он отметил, что российская сторона обращалась к Кыргызстану с просьбой о поставках боеприпасов для РСЗО «Смерч» и «Ураган».
Опубликовано: Светлана Репина
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