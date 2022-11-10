Украина назвала страны, которые помогают России в военном конфликте

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал страны, которые помогают России в вооруженном конфликте.

По его словам, Россия обращалась к Ирану, Китаю и Северной Корее с просьбой о поставках оружия и военной техники.

Скибицкий также отметило, что Узбекистан и Казахстан помогают российским компаниям избегать западных санкций.

Он отметил, что российская сторона обращалась к Кыргызстану с просьбой о поставках боеприпасов для РСЗО «Смерч» и «Ураган».