Байден посоветовал изучить сотрудничество Илона Маска с другими странами
2022-11-10 01:45
Президент США Джо Байден заявил, что американским властям следует изучить взаимодействие Илона Маска с другими странами.
По его словам, это необходимо даже в случае, если миллиардер не делает ничего предосудительного.
Байден подчеркнул, что ни в чем не обвиняет Маска, но утверждает, что этот вопрос достоин изучения.
Ранее бизнесмен Илон Маск призвал голосовать за республиканцев на промежуточных выборах.
Опубликовано: Светлана Репина
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