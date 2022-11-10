Байден посоветовал изучить сотрудничество Илона Маска с другими странами

Президент США Джо Байден заявил, что американским властям следует изучить взаимодействие Илона Маска с другими странами.

По его словам, это необходимо даже в случае, если миллиардер не делает ничего предосудительного.

Байден подчеркнул, что ни в чем не обвиняет Маска, но утверждает, что этот вопрос достоин изучения.

Ранее бизнесмен Илон Маск призвал голосовать за республиканцев на промежуточных выборах.