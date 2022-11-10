Байден: Прямое вмешательство США в конфликт на Украине приведет к мировой войне
2022-11-10 02:03
Байден считает, что отправка американских войск в Украину приведет к началу полномасштабной мировой войны.
Американский президент уверен, что если Соединенные Штаты напрямую вмешаются в конфликт на территории Украины, то это приведет к началу новой войны в мире.
Именно по этой причине, отмечает Байден, Вашингтон не будет отправлять свои войска на помощь Украине.
"США не станут напрямую вовлекаться в конфликт на Украине и развязывать третью мировую войну", - сказал глава США.
Также он заявил, что на данный момент в американском руководстве не уверены в готовности киевских властей вести переговоры с Россией.
Опубликовано: Николай Скира
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