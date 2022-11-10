Министр обороны Франции Лекорню: армия страны не может участвовать в боевых операциях

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французская армия не может участвовать в масштабных военных операциях.

Он пояснил, что армия была сформирована без учета такой возможности, а также испытывала недостаток финансирования в течение длительного времени.

Лекорню отметил, что после роспуска Организации Варшавского договора Франции не нужна была армия, способная участвовать в масштабных военных действиях.

Он также подчеркнул, что сокращение финансирование вооруженных сил не всегда было связано со значительными причинами.