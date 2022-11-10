Министр обороны Франции Лекорню: армия страны не может участвовать в боевых операциях
2022-11-10 02:21
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французская армия не может участвовать в масштабных военных операциях.
Он пояснил, что армия была сформирована без учета такой возможности, а также испытывала недостаток финансирования в течение длительного времени.
Лекорню отметил, что после роспуска Организации Варшавского договора Франции не нужна была армия, способная участвовать в масштабных военных действиях.
Он также подчеркнул, что сокращение финансирование вооруженных сил не всегда было связано со значительными причинами.
Опубликовано: Светлана Репина
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