МО РФ: бригада военных хирургов извлекла из груди солдата неразорвавшийся боеприпас

Минобороны России сообщили, что врачи в бронежилетах извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас.

10 ноября утром Министерство обороны сообщило, что бригада военных хирургов Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ имени П. В. Мандрыка провела уникальную операцию на базе районной поликлиники в Белгородской области по извлечению неразорвавшегося боеприпаса из груди российского военнослужащего.

Сообщается, что пациент поступил с проникающим ранением грудной клетки и в ходе исследования стало ясно, что чудом неразорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной вблизи сердца.

Риск детонации боеприпаса был крайне высок, но несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства бронезащиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству, - отметили в Минобороны.