Владимир Путин не поедет на саммит G20 на Бали

Ожидается, что российскую делегацию на саммите 15-16 ноября в Индонезии возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин не примет участие в саммите G20 на Бали на следующей неделе, сообщило AFP посольство России в четверг (10 ноября).

«Я могу подтвердить, что (министр иностранных дел) Сергей Лавров возглавит российскую делегацию в G20. Программа президента Путина еще прорабатывается, он мог бы участвовать виртуально», — заявила Юлия Томская, начальник протокола посольства России в Индонезии.

Это заявление прозвучало после нескольких месяцев неопределенности относительно участия российского президента в саммите глав государств и правительств G20, организованном 15 и 16 ноября Индонезией.

Другой источник, близкий к организации саммита, сообщил AFP, что участие российского президента «очень маловероятно» и что его должен заменить министр иностранных дел.

Индонезия подверглась сильному давлению со стороны Запада, чтобы исключить Россию из саммита в ответ на войну на Украине, но сопротивлялась, утверждая, что страна, принимающая саммит, должна оставаться нейтральной.

Президент Украины Владимир Зеленский, страна которого не входит в G20, также был приглашен Индонезией и будет участвовать виртуально.