ВС США и Японии начали совместные военные учения Keen Sword

Вооруженные силы США и Японии начали совместные учения по защите отдаленных островов.

Вооруженные силы США и Силы самообороны Японии начали совместные учения Keen Sword для отработки совместных действий по защите отдаленного архипелага.

"Мы повышаем наши совместные возможности и укрепляем добрососедство и дружбу", - говорится в публикации американского командования в Японии.

В маневрах будет задействовано не менее 30 тысяч военнослужащих, до 30 боевых кораблей и 370 самолетов.