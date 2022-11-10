ВС США и Японии начали совместные военные учения Keen Sword
2022-11-10 08:10
Вооруженные силы США и Японии начали совместные учения по защите отдаленных островов.
Вооруженные силы США и Силы самообороны Японии начали совместные учения Keen Sword для отработки совместных действий по защите отдаленного архипелага.
"Мы повышаем наши совместные возможности и укрепляем добрососедство и дружбу", - говорится в публикации американского командования в Японии.
В маневрах будет задействовано не менее 30 тысяч военнослужащих, до 30 боевых кораблей и 370 самолетов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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