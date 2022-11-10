WSJ: США не будут поставлять Украине БПЛА Gray Eagle, чтобы не допустить эскалации

Соединенные Штаты Америки отказались отправлять в Украину свои новейшие беспилотники.

Украина не получит от Соединенных Штатов Америки беспилотные аппараты типа Gray Eagle. Причиной тому стало нежелание Вашингтона усиливать эскалацию конфликта.

Об этом сообщает российская газета "Комсомольская правда" со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.

Также известно, что компания General Atomics, производящая БПЛА данного типа. уже получила соответствующее уведомление от Вашингтона.

"США не будут поставлять Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle, чтобы не допустить эскалацию. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников", - пишет и"Комсомолка".