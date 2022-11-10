Fox News: выборы в конгресс США выиграли два умерших демократа
2022-11-10 08:28
На выборах в палату представителей США выбрали двух умерших в октябре демократов.
Представителей Демократической партии от штатов Теннеси и Пенсильвания переизбрали в палату представителей США, сообщает Fox News.
В Пенсильвании, бывший конгрессмен от демократов Энтони Делюка умер 9 октября в возрасте 85 лет, но тем не менее получил 85% голосов.
Представитель Демократической партии от штата Теннеси Барбара Купер скончалась в возрасте 93 лет 25 октября, однако переизбралась по своему избирательному округу.
Опубликовано: Максим Алексеев
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