Fox News: выборы в конгресс США выиграли два умерших демократа

На выборах в палату представителей США выбрали двух умерших в октябре демократов.

Представителей Демократической партии от штатов Теннеси и Пенсильвания переизбрали в палату представителей США, сообщает Fox News.

В Пенсильвании, бывший конгрессмен от демократов Энтони Делюка умер 9 октября в возрасте 85 лет, но тем не менее получил 85% голосов.

Представитель Демократической партии от штата Теннеси Барбара Купер скончалась в возрасте 93 лет 25 октября, однако переизбралась по своему избирательному округу.