Проститутка из Нигерии избила и покусала московского полицейского

Травмированному капитану пришлось обратиться за медпомощью, а агрессивную девушку отправили за решетку.

Проститутка из Нигерии набросилась на капитана московской полиции и чуть не откусила ему мужское достоинство. Капитана увезли в больницу, а девушке придется ответить за свои действия по уголовной статье, сообщает Yaustal.com.

20-летняя Огбомо Гифт Исовавен была задержана во время "контрольной закупки". Ее проводили в машину и доставили в отдел.

Пока оперативники готовили документы по делу по статье "Занятие проституцией", девушка неожиданно накинулась на капитана полиции Александра В. Сначала она ударила его по предплечью, затем толкнула в сторону стены.

Офицер пытался её утихомирить, но не учел африканской сноровки. Проститутка, воспользовавшись моментом, прокусила паховую зону капитана. Но, к счастью, зубы захватили внутреннюю часть бедра, всего в нескольких сантиметрах от достоинства.

Задержанная травмировала и старшего лейтенанта, который подоспел на подмогу. Огбомо расцарапала ему плечо и ударила по колену. Капитан был вынужден обратиться в больницу, а гражданка Нигерии отправилась за решётку.