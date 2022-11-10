Путин наградил Кирилла Стремоусова орденом Мужества – посмертно

Президент России своим указом представил погибшего в ДТП замглавы областной администрации Херсонщины Кирилла Стремоусова орденом Мужества (посмертно).

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга наградить орденом Мужества Кирилла Сергеевича Стремоусова, заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области», — говорится в тексте указа.

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области в среду, 9 ноября, когда его автомобиль уходил от столкновения с грузовиком. Ему было 45 лет.

Как замглавы администрации Херсонской области он запомнился многим зрителям и читателям российских СМИ за свои оптимистичные и конкретные комментарии о событиях в регионе после его освобождения, а затем и присоединения к РФ.