Путин наградил Кирилла Стремоусова орденом Мужества – посмертно
Президент России своим указом представил погибшего в ДТП замглавы областной администрации Херсонщины Кирилла Стремоусова орденом Мужества (посмертно).
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга наградить орденом Мужества Кирилла Сергеевича Стремоусова, заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области», — говорится в тексте указа.
Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области в среду, 9 ноября, когда его автомобиль уходил от столкновения с грузовиком. Ему было 45 лет.
Как замглавы администрации Херсонской области он запомнился многим зрителям и читателям российских СМИ за свои оптимистичные и конкретные комментарии о событиях в регионе после его освобождения, а затем и присоединения к РФ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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